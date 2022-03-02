Новости Чернигова / фото Олеси Мозирко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил бойцам ВСУ первые деньги за убитых и пленных врагов. Об этом сообщает Суспільне.
1 марта он пообещал лично платить каждому, кто нанесет потери врагу и вражеской технике. 2 марта он выплатил первые деньги - по 300 долларов за убитых майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.
Черниговский горсовет
Черниговский горсовет
Деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения. В сети также показали российские документы оккупантов.