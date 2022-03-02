1 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко пообещал из личных средств выплачивать деньги за уничтожение техники и состава врага.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил бойцам ВСУ первые деньги за убитых и пленных врагов. Об этом сообщает Суспільне.

1 марта он пообещал лично платить каждому, кто нанесет потери врагу и вражеской технике. 2 марта он выплатил первые деньги - по 300 долларов за убитых майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.

Деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения. В сети также показали российские документы оккупантов.

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