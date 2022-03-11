Денисова добавила, что поддерживает создание специального трибунала для РФ.

Украина ежедневно фиксирует все военные преступления РФ для будущих судебных процессов и передает данные в ООН.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телемарафона.

"Мы ежедневно проводим фиксацию всех военных преступлений и дважды в день мы отправляем эти подтвержденные документально факты Верховному комиссару ООН, комиссару по правам человека ЕС и всем правозащитным организациям, которые отслеживают и дают оценку. Затем их исследования будут учтены при рассмотрении и доказывании этих военных преступлений Международным судом", - сказала она.

Денисова добавила, что поддерживает создание специального трибунала для РФ.

"Международный уголовный суд будет рассматривать все эти акты военной агрессии и преступления, но РФ не присоединилась к уставу МУС и она может применить право вето, чтобы ее не привлекли к ответственности", - пояснила она.

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