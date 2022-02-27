В министерстве отмечают, что несоблюдение этого режима мешает искать диверсантов.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призвал украинцев соблюдать комендантский час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада".

"Я хотел бы обратиться абсолютно ко всем жителям тех городов, где сейчас есть комендантский час. И особенно - к киевлянам... Огромная просьба - не выходите на улицу, пожалуйста. Работают ДРГ. Любой несанкционированный выход на улицу - полиция, Нацгвардия, Вооруженные силы, тероборона: мы должны понимать, где свой, где чужой. Вы затрудняете поиск диверсантов, если вы выходите на улицу, если вы начинаете не соблюдать комендантский час", - подчеркнул он.

Так, Денисенко еще раз призвал всех соблюдать все правила и требования, которые сейчас установлены в городах.

Как сообщал УНИАН, ранее представители теробороны Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей выдвинулись на помощь теробороне Киева.

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