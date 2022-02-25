Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения.

В течение 25 февраля украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет российских оккупантов и по меньшей мере два самолета.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Точное количество уничтоженных ракет в ведомстве не отметили.

В Генштабе также рассказали, что противник продолжает наступательную операцию против Украины, впрочем, военнослужащие Вооруженных Сил Украины дают достойный отпор оккупантам и сохраняют свои позиции.

"Удержав тяжелые бои подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен. Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения", – отметили в сообщении.

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