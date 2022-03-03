Продолжается восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению.

Мест в Мозырский городской больницы в Беларуси, куда с начала полномасштабной российско-украинской войны отправляют раненых захватчиков, уже не хватает. Тела военных сразу грузят в российские поезда, прибывающие на местную станцию.

Об этом говорится в материале Радые Свобода.

Собеседник издания подтвердил, что морги уже полностью заполнены телами ликвидированных.

"Сейчас больница под охраной милиции и КГБ для предотвращения утечки информации. Врачи ничего не говорят – взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на машинах "скорой" и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и оно попало в интернет, грузили тела ночью, чтобы не привлекать внимание", - делится источник журналистов.

На днях в Instagram появилось видео с выгрузкой раненых или погибших российских военнослужащих на Мозырском вокзале. В некоторых аккаунтах местных жителей стали появляться объявления о том, что пострадавшим россиянам нужна помощь и они призывают мозырян принесли в больницу для них подгузники, влажные салфетки, мыло, шампунь, воду, печенье и одежду.

По данным издания, раненых российских захватчиков размещают по меньшей мере в трех госпиталях Гомеля, а также Брагина и Хойники.

2 марта Минобороны России впервые признало потери российской армии во время вторжения в Украину. В то же время Москва не называет полное количество убитых и раненых. В Генштабе ВСУ заявляют о более 8 тысяч ликвидированных врагах.

Продолжается восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению. Оккупационные войска этой ночью снова прибегли к тактике обстрелов жилых кварталов больших городов.

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