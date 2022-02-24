В РФ цензурируют новости об Украине / фото ua.depositphotos.com

Роскомнадзор обязал российские СМИ использовать информацию только из "официальных российских источников", освещая нападение России на Украину.

Об этом сообщили на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор предупредил средства информации и информационные ресурсы, что освещая так называемую специальную операцию России в Украине они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из "официальных российских источников". 

А распространение "заведомо ложной информации" влечет за собой административную ответственность - штраф на сумму до 5 миллионов рублей.

Распространение "ложной информации" повлечет за собой ее незамедлительную блокировку, предупреждает регулятор.

"Именно российские официальные информационные источники имеют в своем распоряжении и распространяют достоверную и актуальную информацию", - говорится в сообщении.