СМИ обязали использовать информацию только из "официальных российских источников"

Роскомнадзор обязал российские СМИ использовать информацию только из "официальных российских источников", освещая нападение России на Украину.

Об этом сообщили на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор предупредил средства информации и информационные ресурсы, что освещая так называемую специальную операцию России в Украине они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из "официальных российских источников".

А распространение "заведомо ложной информации" влечет за собой административную ответственность - штраф на сумму до 5 миллионов рублей.

Распространение "ложной информации" повлечет за собой ее незамедлительную блокировку, предупреждает регулятор.

"Именно российские официальные информационные источники имеют в своем распоряжении и распространяют достоверную и актуальную информацию", - говорится в сообщении.