Агрессор использует против мирной Украины свои последние военные резервы.

Армия РФ оказалась не такой могущественной, как ее описывали. Оккупанты практически полностью исчерпали свой потенциал в Украине. Это ощущается не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как отметили в ведомстве, фото и видео с передвижения российских войск на территорию Украины ярко демонстрируют, что вместо распиаренной современной бронетехники, солдат перевозят обычными автомобилями.

"Их, видимо, изъяли у предприятий и фермерских хозяйств", – говорится в сообщении.

В Украину "освободители" прибыли на микроавтобусах, грузовиках и даже мусоровозах. Могучая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, а в реальных боевых условиях ее не хватило даже на две недели.

Также последние несколько дней фиксируется относительное снижение интенсивности обстрелов украинских позиций оперативно-тактическими ракетами 9М723. Похоже, что их сейчас собирают со всей России. То есть агрессор использует против мирного народа Украины свои последние военные резервы.

Ранее сообщалось, что с начала войны украинские защитники ликвидировали 12 тысяч оккупантов. В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление.

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