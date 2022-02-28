Крым поддержал Украину / УНИАН, Евгений Кравс
Пока украинцы и россияне в Крыму массово отказываются воевать против Украины, в официальном Twitter-аккаунте аннексированного полуострова появилось патриотическое сообщение.
"Хм, я думаю, что мое возвращение в Украину приближается", - говорится в твите.
Кроме того, добавлены хэштеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.
Твит из Крыма / скриншот
Аннексия Крыма Россией
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
- 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.