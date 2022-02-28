В Twitter-аккаунте аннексированного полуострова появилось патриотическое сообщение.

Пока украинцы и россияне в Крыму массово отказываются воевать против Украины, в официальном Twitter-аккаунте аннексированного полуострова появилось патриотическое сообщение.

"Хм, я думаю, что мое возвращение в Украину приближается", - говорится в твите.

Кроме того, добавлены хэштеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.

Аннексия Крыма Россией