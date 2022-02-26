Красноперекопск / фото Крым. Реалии
По информации журналистов, мобильный госпиталь в оккупированном Крыму в Красноперекопске забит ранеными российскими военными. Их везут со стороны материковой Украины.
Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на слова медперсонала.
"Красноперекопский госпиталь, который развернули в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг полный", - говорит источник.
Телами российских солдат заполнен и морг в Армянске, добавляют СМИ.
Он добавил, что телами солдат заполнен и морг в Армянске.
Госпиталь начали строить в первый день российского вторжения, еще до объявления его российским президентом Владимиром Путиным.