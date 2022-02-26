Госпиталь начали строить в первый день российского вторжения.

По информации журналистов, мобильный госпиталь в оккупированном Крыму в Красноперекопске забит ранеными российскими военными. Их везут со стороны материковой Украины.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на слова медперсонала.

"Красноперекопский госпиталь, который развернули в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг полный", - говорит источник.

Телами российских солдат заполнен и морг в Армянске, добавляют СМИ.

Он добавил, что телами солдат заполнен и морг в Армянске.

Госпиталь начали строить в первый день российского вторжения, еще до объявления его российским президентом Владимиром Путиным.