По словам нардепа, сейчас "проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами".

Мобилизация в Украине 2023 начала проваливаться после того, как сменили военкомов, и чтобы изменить ситуацию, необходимо решение политического руководства нашей страны.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV сказал, что в украинском государстве "пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами". Нардеп подчеркнул, что если не изменить ситуацию, то могут возникнуть большие проблемы.

"Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации", - сказал собеседник.

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Народный избранник подчеркнул, что на эту ситуацию необходимо быстро повлиять "...вот здесь нужно именно решение политического руководства… Это вопрос именно политического руководства - принятие законов, которые уже давно лежат не подписанные, подписать их - по уменьшению возраста мобилизации или другого", - добавил парламентарий.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 числа об увольнении всех областных военкомов.

Важные новости Украины насчет мобилизации - сейчас это нужно знать

Активные мобилизационные действия в Украине стартовали после того, как россияне рано утром 24 февраля прошлого года совершили полномасштабное вторжение на нашу землю. Сейчас в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных должны явиться мужчины призывного возраста (18-60 лет) и женщины-медики.

В октябре 2023 года руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо говорил, что мобилизовать могут только мужчин, которые не имеют проблем со здоровьем, способных помешать им защищать Родину, и причин для отсрочки службы в армии.

В ноябре военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал на очень серьезную проблему насчет мобилизации - военкоматы отправляют на фронт людей, которые не хотят воевать, и тем самым подставляют воинов, поскольку мобилизованные без мотивации могут стать предателями.

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