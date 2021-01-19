В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили пересечение украинско-российской границы похоронным микроавтобусом.
Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ.
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"12 января в 13:55 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" наблюдала за похоронным микроавтобусом, который въезжал на пограничный пункт со стороны Украины", - говорится в отчете.
В частности, уточняется, что наблюдатели видели только водителя в этом микроавтобусе.
После прохождения таможенных процедур контроля микроавтобус пересек границу и отправился в Российскую Федерацию.
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