По информации научного директора Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Алексея Гараня, сейчас готовится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором может быть принято новое решение по урегулированию ситуации на Донбассе.

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань советует президенту Владимиру Зеленскому продвигать идею введения на Донбасс международной миротворческой миссии ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции на тему: «Год после саммита в Париже. Как изменилась миротворческая политика президента Зеленского и что об этом думают украинцы».

Он напомнил, что с 27 июля 2020 года на Донбассе начало действовать длительное перемирие, которое все равно нарушается Россией и подконтрольными ей боевиками.

"Вопрос в том, что если Украина не пойдет на политические уступки России, то Путин пойдет на срыв перемирия и будет продолжать давление на Украину и на Зеленского путем снайперских выстрелов и путем убийств наших военных", - сказал Гарань.

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Он отметил, что «план А» Зеленского не срабатывает, и сейчас готовится заседание СНБО, на котором может быть принято новое решение по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Что будет в этом решение принципиально нового - мы не знаем", - сказал Гарань.

При этом эксперт обратил внимание на план действий по Донбассу, который представил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Гарань считает, что этот план сформулирован «очень хитро».

"С одной стороны, там вписаны традиционные украинские требования, которые Россия выполнять не хочет, и очевидно, что она их не будет выполнять. И поэтому, когда там появляется дата, что местные выборы могут быть проведены 31 марта - то мы понимаем, что это нереалистично. Потому что все, о чем говорит Кравчук ... это сделано не будет, и никакие выборы 31 марта не состоится", - сказал Гарань.

В то же время он считает, что нереалистичные даты для проведения местных выборов на Донбассе могут создавать опасность и риски.

Гарань заявил, что эксперты Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» и Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива подготовили определенные рекомендации для украинской власти.

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В частности, Зеленскому предлагается продвигать идею организации международной миротворческой миссии ООН, в частности, инициировать разработку соответствующего проекта резолюции Совета безопасности и проекта указа.

"Да, мы понимаем, что Россия будет против этого и будет это блокировать. Для нас, на самом деле, такая миссия - лучший вариант, и поэтому мы должны использовать то, что уже было сделано, и пробовать проталкивать эту идею. Если Россия будет это срывать, а она будет это срывать, то это дает нам дополнительные «козыри», но мы не можем выводить эту идею с нашего информационного поля", - убежден эксперт.

Миротворческая миссия на Донбассе: что известно

Идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе выразил в 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

В сентябре 2017 года во время выступления на дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

Россия категорически выступает против введения миротворцев на Донбасс.

В сентябре 2019 года Зеленский заявил, что с осторожностью относится к идее развертывания на Донбассе миротворческой миссии.

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Автор: Виталий Саенко