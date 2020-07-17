Кремль не хочет уточнять Минские соглашения, несмотря на "разные трактовки"

Пресс-секретарь российского президента считает, что трактовки Минских соглашений звучат именно из Киева, а Москва их дословно читает.

В Кремле заявили, что Минские соглашения не требуют уточнения, несмотря на то, что они трактуются Киевом и Москвой по-разному.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь очень важно понимать одно, что мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей, мы их читаем, дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию. И зафиксирована последовательность действий, сформулирована таким образом, что она не допускает возможность трактования», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему бы не провести переговоры, чтобы не было разного трактования Минских соглашений, где нигде не указаны так называемые «республики», а Кремль требует их признания.

По его слова, из Киева звучат трактовки Минских соглашений и здесь как раз и «самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать».

На замечание УНИАН, что именно Кремль трактует этот момент таким образом, что делает его невыполнимым для Украины, Песков заявил, что в этом вопросе РФ и Украина очень серьезно расходятся во мнениях.

По его словам, не нужно быть крупным экспертом, достаточно прочесть текст соглашений и любой, кто следит за информацией, «увидит, что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано».

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