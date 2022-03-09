Свое сообщение Алексей Резников адресовал украинцам в тылу врага.

Украинцы продолжают сопротивляться оккупантам на временно захваченных территориях нашей страны. Например, в Бердянске и Мелитополе люди постоянно выходят на митинги. Смелые украинцы также занимаются партизанской деятельностью, в том числе уничтожают вражескую технику. Министр обороны Алексей Резников недавно обратился к нашим жителям, которые оказались в тылу врага. Он сообщил, что в первую очередь надо разрушать российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад — огромен! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить многие жизни. Следующая приоритетная цель — российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество наших воинов. Еще раз подчеркиваю — танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может — уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним", — сказано в сообщении Резникова на Facebook.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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