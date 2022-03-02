Его главная цель – предоставить проверенную информацию о ситуации в Украине, конкретные способы поддержки Украины, а также показать как сопротивляются люди.

Министерство иностранных дел Украины запустило информационную платформу для иностранной аудитории о войне в Украине - war.ukraine.ua.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, главная цель war.ukraine.ua – предоставить проверенную информацию о ситуации в Украине, конкретные способы поддержки Украины, а также показать человеческое измерение сопротивления.

"Этот сайт де-факто является живой документацией войны, разворачивающейся на глазах всего мира", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда мы в конце концов выиграем эту войну, это станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства, а главное – героизма и единства украинского народа", - добавил министр.

Сейчас на сайте можно найти такую информацию:

- почему Россия вторглась в Украину?

- что сейчас происходит в Украине?

- как помочь украинцам?

Сайт содержит последние обновления из официальных источников.

"Полезные ссылки и инструкции, как сделать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины, вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины, оказать гуманитарную помощь или организовать протест против войны в центре Европы", - говорится в сообщении.