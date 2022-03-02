Министерство иностранных дел Украины запустило информационную платформу для иностранной аудитории о войне в Украине - war.ukraine.ua.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В частности, главная цель war.ukraine.ua – предоставить проверенную информацию о ситуации в Украине, конкретные способы поддержки Украины, а также показать человеческое измерение сопротивления.
"Этот сайт де-факто является живой документацией войны, разворачивающейся на глазах всего мира", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Когда мы в конце концов выиграем эту войну, это станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства, а главное – героизма и единства украинского народа", - добавил министр.
Сейчас на сайте можно найти такую информацию:
- почему Россия вторглась в Украину?
- что сейчас происходит в Украине?
- как помочь украинцам?
Сайт содержит последние обновления из официальных источников.
"Полезные ссылки и инструкции, как сделать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины, вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины, оказать гуманитарную помощь или организовать протест против войны в центре Европы", - говорится в сообщении.