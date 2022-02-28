В суде отметили, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности.

Международный уголовный суд в Гааге "как можно быстрее" начнет расследование вторжения России в Украину.

Об этом заявил прокурор МУС Карим А.А. Хан.

Так, после предварительного изучения ситуации Хан сказал, что он подтвердил наличие разумных оснований "полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности".

"В частности, я удовлетворен наличием разумных оснований полагать, что как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности были совершены в Украине в связи с событиями, уже оцененными в ходе предварительного расследования Управления. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Управления, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины", - говорится в заявлении прокурора.

По словам Хана, он уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

"Я также буду просить о поддержке всех государств-участников и международного сообщества в целом, поскольку мое Управление приступает к своим расследованиям. Я буду призывать к дополнительной бюджетной поддержке, к добровольным взносам для поддержки всех наших ситуаций и к безвозмездному предоставлению персонала. Важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы считаться заложником отсутствия средств", - сообщается на сайте суда.

Прокурор также отметил, что продолжает внимательно следить за развитием событий на местах в Украине.

"Вновь призываю к сдержанности и неукоснительному соблюдению применимых норм международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

Напомним, Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации вреда, нанесенного окружающей среде.