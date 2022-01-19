Кроме непосредственно военной угрозы, Россия использовала и продолжает использовать гибридные методы агрессии. Это кибератаки, псевдоминирования различных объектов - от учебных заведений до важной инфраструктуры, зимние "обучение" у украинских границ, распространение как через соцсети, так и через публикации в каких СМИ панических настроений для дезориентации и недоверия.

Все это средства, которые в принципе использовала, если мы заглянем в историю, и нацистская Германия. Она аналогичным образом давила, например, на ту же Чехословакию в 1938 году, или накануне нападения на Польшу в 1939 году. То есть какие-то информационные утки, выдумки о якобы притеснениях русскоязычного населения, выступления официальных представителей России в СМИ, разного рода угрозы – арсенал довольно широк. И большинство этих средств не такие уж и новые.

План руководства России - добиться победы без применения вооруженных сил, путем угроз и шантажа

В ситуации, когда РФ не может ворваться военным путем, она применяет для ослабления противника гибридные методы. План руководства России - добиться победы без применения вооруженных сил, путем угроз и шантажа. Все это делается, чтобы заставить и Украину, и Запад в более широком контексте пойти на требования, которые в декабре прошлого года МИД России представило публично и изложил на бумаге – гарантии, даже обязательства невступления Украины и Грузии в НАТО, демонтаж, как они говорят, инфраструктуры НАТО в странах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Чего еще можно ждать от России? Как человек, который уже давно отслеживает внешнюю политику РФ, могу сказать, что там принцип действия такой: существуют отдельные группы в разных ведомствах, которым ставятся свои задачи и которые, в принципе, работают на одну цель. Это могут быть и мероприятия непосредственно в Украине, это могут быть меры и в европейских странах.

Я уверен, что, например, российским посольствам в странах Европы поставлена задача продвигать через свои каналы идею о том, что, мол, зачем НАТО защищать Украину. Этакая аналогия на (не дословно) "зачем Франции воевать за Данциг?", современный Гданьск (антивоенный политический лозунг времен Второй мировой, направленный против вмешательства Франции в военные действия и оказания французами военной помощи Польше). То есть продвигается такая идея, что сейчас речь идет о вопросах России и Украины. Так зачем странам НАТО вмешиваться в этот конфликт.

И это – лишь одно из направлений, над которым активно работает российская внешняя политика, разведка и все, что там только может быть.

Другое направление-это ослабление трансатлантических связей. То есть они постоянно продвигают идею о том, что Европа вроде бы подчиняется США. Мол, это именно Штаты ведут такую агрессивную политику, а Европа вроде бы должна сотрудничать с Россией, потому что есть какие-то там общие экономические заинтересованности и интересы.

На самом деле таких (и похожих) направлений там множество. Но эта тактика, как представляется, оказалась не столь эффективной. В частности последняя волна их требований и нагнетания ситуации сработали несколько наоборот.

Запад, несмотря на все попытки РФ разъединить союзников, в переговорах с Россией пытается выступать единым фронтом

Появилась информация о том, что даже такие страны, как Швеция, Франция и Финляндия не только усиливают свою обороноспособность, но усиливают масштаб и глубину своего взаимодействия со странами НАТО. РФ, напротив, консолидировала позицию стран Европы, которые раньше, скажем так, были не склонны занимать прямо такой антироссийский курс.

Плюс к тому, сейчас довольно неплохо работает Государственный департамент США, постоянно консультируясь и брифингуя страны НАТО о ходе переговоров с Россией. То есть Запад, несмотря на все попытки РФ разъединить союзников, в переговорах с Россией пытается выступать единым фронтом.

Олег Белоколос, председатель правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии"Сила и честь"