С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин продолжает стыдить депутатов, которые бегут из города на фоне войны России против Украины.

Ранее Сухомлин сообщил о побеге бывшего нардепа Верховной Рады Виктора Развадовского в Польшу. Днем 8 марта городской голова проинформировал об еще одном политике, впрочем, фамилию его пока обещал не разглашать.

"Продолжаю хронику поведения депутатов разных уровней. Я пока не называю фамилию этого депутата, но у этого депутата есть автомобильный салон из Соединенных Штатов", - намекнул Сухомлин.

По словам мэра Житомира, депутат вывез в Польшу свою жену, а сейчас занимается перегоном транспорта за границу.

"Он вывез свою жену в Польшу, а сейчас перегоняет все свои авто и джипы своего автосалона. Я пока не называю его фамилию, но у меня просьба к этому депутату: оставайся человеком. С тебя – два джипа для ВСУ. Обещаю фото передачи военным", - высказался Сухомлин.

За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

В общем, темп продвижения российских захватчиков значительно замедлился, констатируют в Генштабе ВСУ.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

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