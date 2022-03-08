Мэр Житомира Сергей Сухомлин продолжает стыдить депутатов, которые бегут из города на фоне войны России против Украины.
Ранее Сухомлин сообщил о побеге бывшего нардепа Верховной Рады Виктора Развадовского в Польшу. Днем 8 марта городской голова проинформировал об еще одном политике, впрочем, фамилию его пока обещал не разглашать.
"Продолжаю хронику поведения депутатов разных уровней. Я пока не называю фамилию этого депутата, но у этого депутата есть автомобильный салон из Соединенных Штатов", - намекнул Сухомлин.
По словам мэра Житомира, депутат вывез в Польшу свою жену, а сейчас занимается перегоном транспорта за границу.
"Он вывез свою жену в Польшу, а сейчас перегоняет все свои авто и джипы своего автосалона. Я пока не называю его фамилию, но у меня просьба к этому депутату: оставайся человеком. С тебя – два джипа для ВСУ. Обещаю фото передачи военным", - высказался Сухомлин.
За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.
В общем, темп продвижения российских захватчиков значительно замедлился, констатируют в Генштабе ВСУ.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.