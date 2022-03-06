Число погибших Бойченко пока назвать не может.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко высказался о количестве жертв в результате российских атак на город, которые не прекращаются шестые сутки.

Об этом идет речь в его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам градоначальника, если в первые пять дней войны в Мариуполе раненые и убитые "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

"Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете ли, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах, но они действительно ужасают... Почему невозможно подсчитать? Шестой день не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка, как там моя мама, как там мой брат с семьей, которые сидят в подвале 10-е сутки", - рассказал Бойченко.

Ранее Бойченко заявил, что российские войска взяли население города в заложники.