В Мариуполе, который с первых дней войны страдает от обстрелов, погибли уже более тысячи человек. Мэр города Вадим Бойченко выразил уверенность в том, что все причастные к блокаде будут нести ответственность.
"Я уверен, что придет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть у ада", - сказал Бойченко.
Бойченко также обратился к мировому сообществу с просьбой о закрытии неба над Украиной.
Отметим, в Мариуполе оккупанты нанесли артудар по роддому и не только, много погибших. В результате обстрела здание полностью разрушено.
Напомним, Борис Джонсон пообещал привлечь Путина к ответственности за авиаудар по Мариуполю. Премьер-министр Великобритании отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе 9 марта, совершенный российскими войсками. Он пообещал привлечь Путина к ответственности за совершенные преступления.