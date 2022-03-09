Мэр города Мариуполь, который оккупанты взяли в блокаду, Вадим Бойченко прокомментировал ситуацию.

В Мариуполе, который с первых дней войны страдает от обстрелов, погибли уже более тысячи человек. Мэр города Вадим Бойченко выразил уверенность в том, что все причастные к блокаде будут нести ответственность.

"Я уверен, что придет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть у ада", - сказал Бойченко.

Бойченко также обратился к мировому сообществу с просьбой о закрытии неба над Украиной.

Отметим, в Мариуполе оккупанты нанесли артудар по роддому и не только, много погибших. В результате обстрела здание полностью разрушено.

Напомним, Борис Джонсон пообещал привлечь Путина к ответственности за авиаудар по Мариуполю. Премьер-министр Великобритании отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе 9 марта, совершенный российскими войсками. Он пообещал привлечь Путина к ответственности за совершенные преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: