Мирное население будут эвакуировать из города с 10 утра до 15:00.

9 марта ожидается эвакуация горожан Ирпеня автобусами с 10:00 до 15:00. Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Фейсбук.

"Уважаемые жители Ирпеня! На сегодняшний день эвакуация в Романовке завершена. Завтра (9 марта) автобусы снова будут ждать вас с 10:00 до 15:00. Прошу распространение этой информации! Спасибо!", - написал Маркушин.

Напомним, жители города Ирпень находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из дома. В Ирпене, а также Буче, Гостомеле, Ворзеле под Киевом, длительное время идут ожесточенные бои. Продолжается эвакуация населения из Ирпеня в Киев, уже помощь оказали трем тысячам гражданских лиц.

Также УНИАН писал, что в Сети опубликовали душераздирающие кадры, на которых украинский полицейский в Ирпене прощается с сыном. Малыша вывозят в безопасное место.

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