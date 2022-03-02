Игорь Колыхаев заявил, что город на грани гуманитарной катастрофы.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания.

Об этом он написал в Facebook.

"Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зелёный коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет", - говорится в сообщении.

Он отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы", - воззвал мэр.

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