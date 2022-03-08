Он отметил, что власти города не позволят наживаться на беде других людей.

Мэр Черновцов Роман Кличук призвал местных жителей не повышать стоимость аренды жилья в городе. Такие действия в условиях войны он приравнял к мародерству.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Некоторые не понимают, что у нас война и наживаются на беженцах, подняв цены на аренду жилья. Приравниваю такие вещи к настоящему мародерству в такие времена, и обещаю, с сегодняшнего дня взять этот вопрос под личный контроль", - написал он.

Мэр призвал местных жителей сообщать ему о таких случаях.

"Отправляйте мне в личные сообщения контакты таких "под***сов", а я вместе с налоговой, полицией и военкоматом начнем учить человечности. Рекомендую не шутить! Наиболее наглых объявлю публично", — отметил он.

Также Кличук поблагодарил тех жителей, которые приютили переселенцев бесплатно, или же берут "символическую плату" за жилье.

"Мы не позволим наживаться на чужой беде", — отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что цены на проживание в городе должны оставаться такими, как были в довоенное время, и призвал граждан сообщать о нарушении на "Горячую линию Львова". Также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал арендодателей недвижимости не повышать цены на жилье. Он предупредил, что за такие действия предусматривается наказание.