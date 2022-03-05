Ситуация очень сложная, подчеркнул Федоров.

Город Мелитополь, который оккупирован российскими военными, находится на пороге гуманитарной катастрофы.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Ситуация очень сложная. Город Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы по нескольким причинам. Во-первых, в городе заканчиваются продукты, самое главное - заканчиваются медикаменты, которые экстренно нужны для лечения пациентов. Сколько мы ни обращались к разным военным, нам отказано в прокладке гуманитарного коридора. Большая проблема с продовольствием. Все люди напуганы, они не знают, что будет дальше, они не знают, как они будут жить дальше", - сказал мэр.

Также он добавил, что жители города ежедневно устраивают проукраинские митинги.

"Ежедневно жителя Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Сегодня будет еще один митинг. Произошел инцидент на митинге, когда российский военный выстрелил по митингующему. После этого я обратился к жителям города, чтобы они не подходили к военным, чтобы мы смогли сохранить жизни мирных жителей", - рассказал Федоров.

По его словам, с каждым днем собирается все больше жителей, которые хотят отстаивать свои права на жизнь в Мелитополе, в украинском городе Мелитополе.

"И выходят и декларируют различные лозунги, поют гимн, идут пешком вдоль всего города, возвращаются на центральную площадь. И тем самым они хотят задекларировать, что то, как было в Мелитополе, их устраивает. Конечно, они бы хотели жить лучше, но точно они не хотят другой страны, не хотят другого режима", - добавил городской голова.

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