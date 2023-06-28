Президент заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны", - сказал Зеленский, выступая 28 июня в Верховной Раде.

Он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации, что касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров.

Видео дня

"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - сказал президент.

Новость дополняется...