Группа 1+1 media активно работает над уничтожением фейков в международном медиапространстве, а также взаимодействует с иностранными журналистами, чтобы массово опровергать российскую ложь, доносить до людей со всего мира наиболее важную информацию и фиксировать преступления РФ на территории Украины.

Для этого на сайте ТСН.uа, входящая в состав 1+1 media, в разделе "Материалы для Гааги" консолидировано публикуется вся информация о военных событиях на территории Украины.

"История творится сегодня. Мы не дадим никому ее осквернить, извратить или трактовать по-другому. Поэтому 1+1 media фиксирует все проявления преступных действий РФ на территории Украины, весь ход этой циничной и ужасной войны. Мы не простим ни одного поступка и никогда не забудем сделанное", – рассказывают в 1+1 media.

В медиагруппе призывают людей, которые стали свидетелями преступлений российских военных, присылать всю информацию и фото или видеофайлы в адрес [email protected] Gосле проверки на достоверность мы будем публиковать материалы в разделе.