Сегодня для города был самый тяжелый день за 7 дней войны.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что Мариуполь остался без воды, тепла и электроэнергии.

Об этом Бойченко заявил в видеообращении к горожанам.

"Сегодня был самый тяжелый и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами", - рассказал он.

По словам мэра, в результате боевых действий в городе снова повреждена критически важная инфраструктура.

"Мы опять без света. Мы опять без воды. Мы продолжаем оставаться без тепла. Но завтра с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критично важную инфраструктуру. Чтобы мы были со светом и водой. Чтобы восстановить стабильное телефонное обеспечение", - сообщил он.

Бойченко поблагодарил украинских военных, а также городских коммунальщиков и врачей.

"Да и вы, дорогие мариупольцы, – большие герои. Мы с вами сегодня боремся за нашу свободу. За нашу землю. За наш родной Мариуполь. Мы ни на кого не нападали. Мы у себя дома. А значит с нами бог. С нами правда. А значит с нами будет победа", - добавил он.

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