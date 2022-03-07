Она также назвала три текущие задачи для украинского общества.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "вторая армия мира" несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"12-й день войны... Вторая армия мира, как они себя называли, несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи. Если мы останавливаем вторую, то мы - первые", - подчеркнула Маляр.

За эти дни, добавила она, стало очевидно, что Украина и наше общество хорошо закалены войной.

"Мы умеем воевать, мы умеем обеспечивать свою армию, мы умеем организовать волонтерское движение и стать в строй. Всего за несколько дней мы централизованно развернули территориальную оборону, добровольческое движение - добровольческие формирования территориальных общин, волонтерскую помощь. Мы, каждый на своем месте, организованно делаем все для победы. Никакого хаоса нет", - отметила представительница министерства.

Она констатировала, что наша борьба сложная и изнурительная, есть потери, ведь "цена свободы высока".

"Но наше общество такое же крепкое, как и наша армия. За эти дни мы показали всему миру - "не влезай сюда, потому что убьют". Наши задачи сейчас такие: дожать врага; стать сильным тылом для нашей армии; не оплошать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину", - подчеркнула Маляр.

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