Литовские братья поддерживают Украину в борьбе с кремлевским агрессором.

Литва отправляет Украине военную и гуманитарную помощь для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Литва решительно стоит на стороне Украины. Больше военной и гуманитарной поддержки уже направляются в Украину. Мы оба согласны с тем, что ЕС должен принять самые болезненные санкции против России, чтобы остановить войну Путина против украинского народа", - заявил Кулеба.

Напомним, что вчера Литва передала украинской армии автоматы, пистолеты и бронежилеты. Поставки оружия будут регулярными.

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