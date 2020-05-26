Украинские военные показали, как доставляют листовки на оккупированный Донбасс (видео)

Жителям ОРДЛО пояснили последствия российской паспортизации Донбасса.

Украинские военные впервые с 2014 года показали, как с помощью специальных снарядов доставляют листовки на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, ствол украинской гаубицы направили в сторону оккупированной Горловки. Наводчик ждал команду командира расчета. Через минуту мощный пороховой заряд отправил через линию фронта непривычные снаряды особого назначения - красные предметы, похожие на артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. На самом деле это агитационный контейнер, в который входит до восьми сотен листовок. Листовки заворачиваются в специальную материю, чтобы сохранить их во время подрыва снаряда.

Читайте такжеКПВВ на Донбассе из-за пандемии COVID-19 будут закрыты до 22 июня

Три снаряда - это около двух тысяч листовок. Каждая объясняет потенциальным читателям по ту сторону линии фронта печальные последствия российской паспортизации.

"Эти агитки рассчитаны на жителей неподконтрольных территорий. Мы пытаемся им донести их будущее при... сотрудничестве со страной-агрессором, Российской Федерацией, какое будущее ожидает их потомство", - рассказал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

До земли контейнер с листовками не долетает. "Он раскрывается в воздухе, на заданной высоте, и листовки распыляются", - пояснил боец батальона "Донбасс-Украина" Иван.

Читайте такжеЖертвами конфликта на Донбассе среди населения с начала года стали 44 человека - ОБСЕ

Красные контейнеры - не боевые снаряды. Поэтому, как убеждают артиллеристы, - ни одного нарушения Минских соглашений.

На этот раз листовками засеяло поля под Горловкой. Вряд ли оккупационные спецслужбы в состоянии собрать весь агитационный "урожай". Поэтому есть шанс, что кто-то из горловчан прочитает несколько строк содержательного текста. И задумается над своим будущим.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты на Донбассе убили украинского военного, очередной раз нарушив Минские договоренности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram