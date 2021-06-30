Также, как показало социологическое исследование, почти 16% граждан видят угрозу для Украины от США.

Лишь 23,6% украинцев готовы защищать свою державу с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

Согласно результатам опроса, на вопрос, готовы ли украинцы защищать свою страну, 33,8% респондентов ответили отрицательно.

Еще 29,3% опрошенных высказались за участие в волонтерском движении; 23,6% готовы защищать государство с оружием в руках, а 13,2% - затруднились ответить.

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В то же время 74,1% граждан считают, что существует угроза Украине от России. Еще 15,3% так не считают, а 0,6% - затруднились ответить.

Также 71,9% респондентов ответили, что существует угроза Украине от внешней вооруженной агрессии, а 18% - что такой угрозы не существует. 10,1% затруднились ответить.

При этом 56,2% опрошенных считают, что в случае военной угрозы (вооруженной агрессии) Украина может рассчитывать только на собственные силы; 34,9% - на помощь со стороны стран ЕС и НАТО, 25,9% - на помощь со стороны США; 20,2% - на широкую международную помощь; 5,2% - на помощь со стороны стран СНГ и ОДКБ; 2,9% - на помощь со стороны России. Еще 6% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, как показал опрос, 63,3% граждан считают, что в Украине существует угроза сепаратизма; 21,7% убеждены в отсутствии такой угрозы; 14,9% не ответили.

В то же время 52,8% граждан считают, что для Украины существует угроза международного терроризма, а 29,2% - что такой угрозы не существует.

В то же время 15,8% украицев видят угрозу от США, а 66,9% - так не думают.

12,6% респондентов считают, что Украине может угрожать Китай, а 63% так не думают.

Лишь 12,3% считают, что существует угроза от НАТО, а 68,7% так не думают.

От Евросоюза видят угрозу только 7,4% респондентов, а 76,5% - нет.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Исследование осуществлено при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.

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Автор: Виталий Саенко