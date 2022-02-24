Также главы государств и правительств стран "Большой семерки" осуждают причастность Беларуси к российской агрессии против Украины.

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию прекратить кровопролитие в Украине и немедленно вывести войска с украинской территории.

Об этом говорится в их заявлении, обнародованном на сайте немецкого председательства в G7.

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить кровопролитие, немедленно осуществить деескалацию и вывести ее силы из Украины", - отмечается в заявлении.

Также лидеры G7 призывают РФ обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии.

"Мы также осуждаем причастность Беларуси в этой агрессии против Украины и призываем Беларусь соблюдать ее международные обязательства", - сказано в заявлении.

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