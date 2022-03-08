Первая столица Украины продолжает стоять и держать удар.

Россия уже 13-е сутки ведет кровавую войну против мирного народа Украины. Враг не только захватывает военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и обстреливает мирных жителей и жилые районы.

Автор британского The Times Джек Хилл представил душераздирающий фоторепортаж из харьковской городской больницы. Страдают мирные люди, они напуганы и ранены.

"Артиллерийский огонь и грохот реактивных двигателей над головой сотрясают окна в палатах, да так, что страх следует за ними, даже когда их травмы лечат падающие с ног медицинские работники, работающие посменно", – говориться в публикации.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области с начала вторжения российских войск погибли 133 мирных жителя, в том числе 5 детей. Ранены во время артобстрелов 443 человека, из которых 319 – гражданские.

В свою очередь оккупанты предлагали мэру Харькова Терехову "сдать город". На что мужчина ответил очень просто: "Иди на х*й!".

Мы справимся, мы победим. Верим в ВСУ и боремся с оккупантами вместе!

Вас также могут заинтересовать новости: