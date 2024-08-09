Курская дуга 2.0: санитарная зона на территории агрессора
12:42, 09.08.240 мин. Аналитика
В российско-украинской войне открылся новый фронт: уже несколько дней украинцы наблюдают за продвижением (вероятно) сил обороны на Курщине. УНИАН пытался собрать полный пазл этой истории. (укр.)
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