Украина не может ждать неделями и требует немедленно усиления Воздушных сил боевыми самолетами.

Украина продолжает работать с международными партнерами по вопросу получения боевых самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД подчеркнул, что потребность Украины в получении боевых самолетов остается абсолютно неотложным требованием.

"Наши пилоты героически бьются в воздухе. Гибнут, сбивая российские самолеты, которые направляются на бомбардировки наших городов, на убийство наших гражданских. Мы зафиксировали случаи, когда обстрелы российскими самолетами украинской территории происходят без залета этих самолетов на нашу территорию. К сожалению, варварски используются военно-космические силы РФ, и действительно у Украины есть чрезвычайно насущная потребность в укреплении Воздушных сил", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина работает с рядом стран по этому вопросу.

"Есть прогресс в этом вопросе, но мы не можем ждать. У нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему за несколько дней", - сказал Кулеба.

"Это не означает, что если не будет самолетов, мы сдадимся, но это означает, что если не будет самолетов, мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с гораздо большими потерями среди мирного населения, потому что Россия цинично будет продолжать бомбить наши города", - сказал Кулеба.

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