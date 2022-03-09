Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины

Кулеба поблагодарил США за новый пакет жестких санкций против России и подчеркнул, что давление должно расти, пока Россия не прекратит свою жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев.