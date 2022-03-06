Необходимо быть готовыми не только освободить украинские территории от российской оккупации, а и полностью нивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры, считает глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что единственный способ остановить ужасы войны - это остановить президента россии владимира путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Российская агрессия должна стать стимулом для объединения всех 141 государства-члена ООН, которые осудили вторжение России в Украину в Генеральной Ассамблее, проголосовав за соответствующую резолюцию. Они должны объединиться и возродить гарантии, заложенные в Устав ООН", - отметил Кулеба.

Он добавил, что демократия всегда побеждает диктатуру.

"Мы должны быть готовы не только освободить украинские территории от российской оккупации, а и полностью нивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры. Единственный способ остановить ужас угрозы войны - это остановить путина. Свобода - это наша высшая ценность, и мы все сделаем для того, чтобы одержать победу", - подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта поделился, что по словам взятых в плен российских военнослужащих - РФ готовила вторжение в нашу страну заведомо с нарушением правил войны.