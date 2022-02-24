Президент и глава МИД обратились к тем, кто до сих пор сомневается надо ли отключать Россию от SWIFT.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывают мировое сообщество отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Об этом глава государства и министр сообщили в микроблоге Twitter.

"Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - подчеркнул Зеленский.

"Я не буду дипломатичным в этой теме. Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!",- подчеркнул Кулеба.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.