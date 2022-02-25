Он напомнил, что в Украине объявлена полная мобилизация.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин записал срочное видеообращение.

Его обнародовала заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

"Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться эту ночь и последующие дни российско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины, которые героически защищают наших детей и наше будущее", - сказал Галушкин.

Он напомнил, что в Украине объявлена полная мобилизация.

"Приходите в военкоматы или непосредственно в воинские части и становитесь в ряды Территориальной обороны. Все процедуры упрощены - нужен только ваш паспорт, код и желание защитить Украину. В Киев и другие города нашей страны завозят дополнительные партии оружия и боеприпасы, поэтому врага будет чем бить. К оружию! Выстоим и победим! За Украину!"- добавил он.

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