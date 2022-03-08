Министр обороны призвал мир помочь выстоять Украине против российской агрессии - закрыть небо и предоставлять вооружение.

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает мир продемонстрировать, что не боится российского тирана Владимира Путина, который прячется в бункере

Об этом министр обороны сообщил в социальной сети Facebook во время обращения не только к лидерам свободного мира, но и также к жителям всех стран мира.

Резников заявил, что на Россию не повлияли никакие оговорки, попытки диалога или обеспокоенность, как и никакие международные правила и механизмы.

"Кремлю совершенно наплевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другое учреждение, где вы пытаетесь сохранить его присутствие. Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы", - подчеркнул министр.

"За 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов.

Уже установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранены. В целом подтверждены данные о более 400 убитых и более 800 раненых гражданских лиц. Эти данные точно неполные. Ведь враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачено в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливает авиация, реактивная артиллерия, ракеты", - добавил Резников.

"Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали пропустить. Они убивают тех, кто пытается от ранений или голода спасти заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины", - подчеркнул министр.

В то же время он напоминает международному сообществу и, что российские солдаты убивают жителей европейской страны.

"Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - заявляет Резников.

Также он обращает внимание, что сегодня около 10 тыс. студентов из других стран, что находятся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 тыс. из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива.

Также оккупанты держат в заложниках журналистов: пока известно о гражданах Британии в мостике Стоянка-2.

"Сегодня я хочу сказать вам одно - не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет", - подчеркнул министр.

Он убежден, что еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане.

"Не бойтесь! Как не боятся наши молодые парни и девушки, которые останавливают врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как ни испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет из ПЗРК. Сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который запугивал всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла", - подчеркнул Резников.

"Россия не сможет победить нас в открытом бою. Она не сможет нас запугать преступными обстрелами наших городов.

Чтобы одержать победу, нам нужна помощь - закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся русских. Это они бегут и сотнями сдаются в плен", - заявил министр.

Кроме оружия, с каждым днем встает вопрос общей устойчивости.

"Нам нужны ресурсы, чтобы надевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное. Вы должны усилить давление на Россию. Да на всех, кто получает деньги в Москве. Потому что они притащат войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решения. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые костры", - подчеркнул Резников.

"Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, который прячется в бункере", - подытожил министр обороны.

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