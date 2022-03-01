В плен попали слесари, учителя и социальные работники из оккупированной части востока Украины.

На Донбассе взята в плен группа жителей оккупированных территорий, которых Россия отправила воевать против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевская власть силой мобилизовала в свою армию и хладнокровно отправила вперед как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что сегодня воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса.

"Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области сделали зеленый коридор для обмена пленными.

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