Министр убежден, что отныне мобилизоваться для отпора агрессии РФ на короткое время не получится, но надо обеспечить системное развитие сектора обороны Украины в условиях постоянной внешней угрозы.

Министр обороны Алексей Резников допускает, что Кремль может разместить войска вокруг границ Украины на постоянной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Алексей Резников сказал, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"В течение года Российская Федерация уже второй раз стягивает значительное количество войск к границам Украины и демонстративно угрожает эскалацией. При этом, на международном уровне Москва выдвигает заведомо неприемлемые ультиматумы вроде демонтажа НАТО в 14 странах. Это также касается требований почти полностью разоружить три дружественные нам страны Балтии и усилить давление на Польшу", - сказал Резников и добавил, что условия ужесточились не только для Украины, которую Россия не хочет видеть членом Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущие обстоятельства "новой нормальностью". Мобилизоваться для отпора агрессии на короткое время не получится и этого уже недостаточно", - подчеркнул Резников.

Он сказал, что сейчас перед Украиной стоят очень конкретные задачи: "Обеспечить системное развитие сектора обороны Украины в условиях постоянной внешней угрозы, которая включает военные, информационные, экономические, энергетические, политические, гуманитарные, кибер- и другие меры воздействия на наше государство".

"Поскольку такой способ давления уже применен, должны исходить из того, что его вероятность будет существовать всегда. Кремль может отвести войска, потом снова их стянуть, или разместить на постоянной основе вокруг наших границ. Именно поэтому, должны действовать, воспринимая эту угрозу как постоянную. Это означает, что нам нужен системный ответ, стратегический, который опирается на две составляющие: украинский народ и украинская экономика, ведь это фундамент нашей безопасности", - заявил министр.

Как сообщил УНИАН, сегодня, 18 февраля, Резников заявил, что в Министерстве обороны Украины не подтверждают заявление российской стороны об отводе войск от украинских границ.

"Мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морской и авиационной компонентой составляют около 149 тысяч. Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута, и мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто еще несколько тысяч человек", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что 19% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.

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