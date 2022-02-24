Украинская армия готова встретить российского врага, активно применяет образцы современного оружия, которое получили от партнеров, подчеркнул министр.

Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант, но наша армия готова его встретить.

Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

Он отмечает, что более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам.

"Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно присоединяется весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны", - отмечает министр.

Резников сообщил, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской области, к северу от столицы. Непростая ситуация на юге страны.

При этом он отмечает, что враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом, заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке, а российские оккупанты уже сдаются в плен.

"Кремль готовит новую волну атак, в том числе - воздушный десант. Но наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, которое получили от партнеров. Ее будет еще больше", - подчеркнул министр.

Он отметил, что мир начинает вводить санкции, в России начались антивоенные выступления и "уже завтра россияне узнают цену путинского безумия".

"Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим!", - подчеркнул Резников.

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