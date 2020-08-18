"Есть два Кравчука": член минской ТКГ оценил заявления первого президента по Донбассу

Казанский пояснил, что к публичным заявлениям первого президента есть вопросы.

Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе, блоггер и журналист из Донецка Денис Казанский дал оценку заявлениям руководителя украинской делегации Леонида Кравчука.

По его словам, высказывания Кравчука в прессе и его поведение на дипломатическом фронте различаются, пишет "Обозреватель". Казанский объясняет: на внутренних совещаниях "все видится абсолютно адекватным", а к публичным выступлениям первого президента страны есть вопросы.

"Есть два Кравчука: один, который выступает где-то публично по телевизору, а другой, что-то говорит в личном общении. То, что он заявляет в интервью, - это вопрос к нему. А на тех внутренних совещаниях, на которых мы говорим , пока все видится абсолютно адекватно. Понятно, что в публичной сфере говорится одно, скажем, какие-то дипломатические вещи, а между собой разговор ведется немного по-другому ", - сказал Казанский.

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Автор: Юрий Годован