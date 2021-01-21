По словам главы украинской делегации в ТКГ представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники группы.

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу.

Читайте такжеКравчук оценил возможности Украины освободить Донбасс силой оружияТакое заявление сделал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, пишет РБК-Украина.

«Они делают все, чтобы заблокировать процесс», - заявил Кравчук.

По его словам, российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными.

Кравчук заявил, что представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются лишь приглашенными: «Таким образом «через черное крыльцо», как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней».

В украинской делегации в ТКГ считают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии: «У меня нет основания надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время».

Ситуация на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН