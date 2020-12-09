Среди возможных вариантов – отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук считает, что переговоры в таком формате решают вопросы, порожденные войной на Донбассе, но не решают сам конфликт. Поэтому не ждет каких-то прорывов в заседаниях, пока Москва будет придерживаться такой позиции.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

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Кравчук пообещал отложить украинскую и российскую дорожные карты "до лучших времен" и сосредоточиться на выполнении уже достигнутых во время нормандского саммита решений. В частности – провести выборы в ОРДЛО, однако при условии вывода россиян и возвращения под контроль Киева границы с РФ.

В случае отказа россиян от этого предложения политик будет предлагать усиливать давление на Кремль.

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", – отметил глава украинской делегации.

Среди возможных вариантов – отключение России от международной платежной системы SWIFT.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", – заявил изданию Кравчук.

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Автор: УНИАН