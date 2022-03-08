Автомобили используют для эвакуации мирных жителей из горячих точек.

Международный комитет Красного Креста запрещает использовать свою эмблему на наших автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много. О том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах. Но я этого не допущу. Мы этого не допустим. Наши друзья. Они рядом с нами", - отметил глава государства.

Он добавил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну.

"Конечно, мы продолжаем говорить с партнерами, с лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Объявлен режим тишины. Первый этап эвакуации начат.

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