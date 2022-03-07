Военные вместе с Международным комитетом Красного Креста уже два дня пытаются помочь осуществить эвакуацию гражданских лиц, однако российские оккупанты не дают этого сделать.

Уже два дня Международный комитет Красного Креста (МККК) пытается помочь осуществить эвакуацию гражданских лиц, желающих покинуть Мариуполь, однако российские оккупанты не дают этого сделать.

Об этом говорится в обращении руководителя сектора МККК в Европе и Центральной Азии, Мартина Шюппа.

"Ситуация в Мариуполе является ужасной. Люди все больше отчаиваются", - отмечает он.

"Сегодняшняя ситуация в Мариуполе является ужасной. Люди все больше отчаиваются. Уже второй день подряд мы пытаемся помочь осуществить эвакуацию гражданских лиц, желающих покинуть город. Мы должны понимать, что стороны должны достичь соглашения, которое будет достаточно конкретным для выполнения. МККК не может быть гарантом такой сделки. Мы можем лишь способствовать диалогу между сторонами", - отметил Шюппе.

По его словам, "команда МККК остается в Мариуполе в самых сложных условиях и готова помогать, если соглашение будет достигнуто".

"Однако для этого нашим коллегам необходим соответствующий уровень безопасности. Мы обращаемся ко всем, кто страдает от конфликта в Украине: не сомневайтесь, что мы сделаем все, что сможем, чтобы помочь", - отметил руководителя сектора МККК в Европе и Центральной Азии.

Скачать обращение с украинскими титрами и чистую версию можно по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Мариуполе вследствие войны России против Украины критичная. В городе, окруженном российскими фашистами, нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо - и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.

Но Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции и защищать город.

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