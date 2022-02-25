Метро работает в режиме перевозок.

"Красная" линия Киевского метрополитена курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевского метрополитена.

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Напоминаем, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает, что над Киевом был сбитый вражеский Су-27.

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