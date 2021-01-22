Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что в ОБСЕ не понимают, почему вооруженные формирования Российской Федерации блокируют открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» в Луганской области.
Как сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.
В частности, напоминается, что 20 января председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом.
«Представители ОБСЕ отметили, что они не понимают, почему работа КПВВ до сих пор блокируется со стороны вооруженных формирований РФ и подконтрольных РФ оккупационных режимов. Украинская делегация подчеркивает, что у российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое», - отмечается в сообщении.
Отдельно сказано, что в ходе видеоконференции российской стороне напомнили четкие рамки относительно порядка и практики проведения консультаций.
«В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ (Леонид Кравчук и Борис Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные лица могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не более», - говорится в сообщении.
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